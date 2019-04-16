В Санкт-Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали здания судов

В Санкт-Петербурге из-за угроз взрыва проходит эвакуация в зданиях судов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

«Василеостровский районный суд эвакуируется. Поступила информация о заминировании», — говорится в сообщении.

Аналогичные угрозы получили Приморский, Петроградский, Фрунзенский, Куйбышевский, Дзержинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Зеленогорский, Смольнинский, Колпинский и Московский районные суды, а также Санкт-Петербургский городской суд.

В конце марта в Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании прошли массовые эвакуации в школах, торговых центрах и гипермаркетах. Также посетителей выводили из Эрмитажа, Мариинского театра и Исаакиевского собора.



В конце февраля в Санкт-Петербурге из-за угрозы взрыва проверили все офисы Сбербанка. Также были эвакуированы Эрмитаж, дом Зингера, где располагается офис «ВКонтакте», парк «Новая Голландия» и Мариинский театр. В ходе проверки взрывные устройства не нашли.