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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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В нескольких российских городах прошла волна сообщений о минировании

В нескольких российских городах 15 апреля были эвакуированы здания социальных и развлекательных учреждений из-за сообщений о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Речь идет о Барнауле, Томске, Кемерово и Омске. В мэрии Барнаула ТАСС рассказали, что местный ТЦ «Огни» и краевая клиническая больница еще в субботу, 13 апреля, получили письма о заложенной бомбе, однако увидели сообщения только в понедельник. В итоге из здания торгового центра эвакуировали 50 человек и автомобили со стоянки, однако не обнаружили взрывное устройство. В больнице после проверки было решено не проводить эвакуацию. В мэрии Кемерово «РИА Новости» сообщили, что в городе из-за сообщений о бомбах организована эвакуация здания мэрии и нескольких административных сооружений.

Кроме того, в пресс-службе администрации Томской области со ссылкой на заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова ТАСС заявили, что в городе также прошла волна сообщений о минировании. Толстоносов без уточнения подробностей добавил, что соответствующие службы реагируют на ситуацию в соответствии с регламентом. По данным источников ТАСС и «Интерфакса», в Томске были эвакуированы арбитражный апелляционный суд, торговый центр и школа. По итогам проверки информация о бомбах не подтвердилась, уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона.

В то же время, по данным источника агентства в правоохранительных органах, сообщения о минировании поступили в несколько социальных учреждений Омска. Дополнительные подробности пока не уточняются. Издание «Новый Омск» пишет об эвакуации торговых центров, школ и детских садов.

Теги: минирование, звонки, сообщения
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