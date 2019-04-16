Появилось видео пожара внутри собора Нотр-Дам де Пари

Агентство Line Press разместило запись, на которой видно, что происходит внутри собора Парижской Богоматери во время пожара. На кадрах — пожарные заходят в горящее здание, сверху сыпятся искры

Фото: Le Monde

Французское агентство ​Line Press опубликовало на своей странице в Twitter видеозапись, на которой заметно, что происходит внутри здания Нотр-Дам де Пари во время пожара.

На кадрах — сотрудники экстренных служб заходят в здание. Виден крест. Сверху — сыпятся искры. Известно, что в результате происшествия один пожарный получил тяжелые ранения. Об этом говорил командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле.

Издание Le Monde также публикует на своем сайте фотографию горящего собора с высоты птичьего полета. На изображении уже нет шпиля, а также частично обрушена крыша. Газета La Croix в свою очередь в Twitter показала фото собора во время пожара, которое было сделано дроном и передано пожарным. На нем также заметно обвалившуюся крышу и обрушившиеся частично конструкции.