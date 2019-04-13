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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Канал «1+1» снова покажет программы с Зеленским в «день тишины»

Украинский телеканал «1+1» в «день тишины» перед вторым туром выборов президента страны намерен транслировать программы с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского. Это следует из программы, опубликованной на сайте канала. 

В частности, 20 апреля зрителям покажут два выпуска юмористического шоу «Вечерний квартал» и фильма «Я, ты, он, она», где Зеленский играет главную роль. Помимо этого, в программу включили еще два проекта, возглавляемой Зеленским «Студии квартал 95», в которых он лично не участвует.

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Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

11 апреля Петр Порошенко в программе «Право на власть» в студии телеканала «1+1» поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Действующий президент Украины предложил своему оппоненту приехать в течение 40 минут в телестудию для дебатов, однако Зеленский объяснил невозможность присутствия на дебатах из-за поездки в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что стороны уже условились о проведении дебатов 19 апреля. Глава государства возразил, что готов провести мероприятие 14 апреля. В результате завязался спор, и Зеленский положил трубку. После этого Порошенко снова пригласил Зеленского на дебаты. Из-за длительного выступления в эфире «1+1» телеканал намерен подать в суд на Порошенко.

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Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Зеленский послал вызов Порошенко на дебаты 3 апреля, после завершения первого тура выборов, в котором актер занял первое место. Лидер голосования назначил Порошенко условия встречи: дебаты должны пройти на крупнейшей спортивной арене Украины, их трансляция должна идти вживую, а сам Порошенко должен публично признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном». Последнее условие Порошенко так и не выполнил.

Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с новым призывом о дебатах

Кроме того, Зеленский потребовал перед дебатами провести обязательное тестирование участников на алкоголь и наркотики. 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы. ​Предварительное исследование показало, что в их моче и крови следы наркотических веществ отсутствуют.

Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля. 

Теги: выборы на Украине, Владимир Зеленский
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