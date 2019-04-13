Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».

По его словам, проведение выборов станет возможным после того, как из Донбасса будут выведены иностранные войска, разоружены незаконные вооруженные формирования и взята под контроль граница России с Украиной.

«Как только безопасный компонент минских договоренностей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы», — сказал он.

Накануне Порошенко на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что стороны выступили за введение в Донбассе «пасхального перемирия» с 18 апреля. В марте украинский президент говорил, что в случае победы на выборах вернет Донбасс и Крым дипломатическими методами.