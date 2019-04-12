Порошенко обратился к Зеленскому с новым призывом о дебатах

Президент Украины предпринял еще одну попытку договориться со своим оппонентом по дате дебатов. Накануне подобная попытка, предпринятая Петром Порошенко в прямом эфире, потерпела неудачу

Петр Порошенко (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко призвал своего оппонента по второму туру президентских выборов Владимира Зеленского «не прятаться» и вновь пригласил его принять участие в дебатах на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. На этой раз украинский президент обратился к Зеленскому в эфире телеканала «Интер».

Дата проведения дебатов является предметом споров между кандидатами. Зеленский заявил о готовности провести дебаты с Порошенко 19 апреля, Порошенко настаивает, что дебаты должны пройти раньше — 14 апреля.

«Я еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на Республиканский стадион [«Олимпийский»]. Стадион так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь. Приходите и расскажете все, что у вас есть, для того, чтобы украинцы услышали. Будут для этого необходимы еще одни дебаты? Пожалуйста, мы договоримся о назначении и после 14 апреля — 15, 16, 17. Как будете готовы, сообщите», — обратился Порошенко к Зеленскому (цитата по 112).

Предыдущая попытка Порошенко договориться с Зеленским о дате дебатов закончилась неудачей. Порошенко в прямом эфире из студии программы «Право на власть» телеканала «1+1» по телефону связался с Зеленским и предложил ему приехать в течение 40 минут в студию для дебатов. Зеленский ответил, что не может этого сделать, поскольку находится в Париже и напомнил, что они уже договорились встретиться 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский».