Медики извинились перед Зеленским за ошибку при сдаче анализов

Сотрудники медицинского центра Eurolab принесли извинения кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому за ошибку и заверили, что причиной путаницы стал человеческий фактор. Соответствующая видеозапись размещена на странице лаборатории в Facebook.

Сотрудница клиники по имени Татьяна сообщила, что при регистрации пробирки с кровью Зеленского ​из-за волнения по ошибке нажала на компьютере цифру «2» вместо цифры «5». Извинения Зеленскому также принесла врач-иммунолог Надежда. Она заявила, что она допустила ошибку, потому что при проверке документов она не обратила внимание на даты. По ее словам, исследования проводились дважды, после чего был получен отрицательный результат по всем наркотическим веществам, что является достоверным результатом.

«Когда я узнала о том, что вышла опечатка, я была очень удивлена и поражена. Это и моя вина тоже. Я, как и Татьяна, приношу свои извинения Владимиру Зеленскому, что не проверила. На дату просто не посмотрела. Расписывалась на обоих результатах я. На результат это никак не повлияло», — сказала медик.

5 апреля Владимир Зеленский, согласно условиям дебатов для проведения перед вторым туром выборов президента с Петром Порошенко, сдал анализы на наличие алкоголя в крови. Шоумен предложил использовать в качестве площадки для дискуссии киевский стадион «Олимпийский». После анализов в крови Порошенко алкоголь и наркотические вещества не были выявлены.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. В первом туре Зеленский и Порошенко набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно.