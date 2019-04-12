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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Телеканал «1+1» опубликовал видео спора кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко. Кадры появились на странице программы «Право на власть» в Facebook.

Перепалка Зеленского и Порошенко

Порошенко участвовал в программе «Право на власть» в студии телеканала. Во время эфира он поговорил по телефонной связи с Зеленским, которому предложил приехать в течение 40 минут в студию для дебатов. Зеленский ответил, что не может этого сделать, так как находится в Париже. Он заявил, что Порошенко прекрасно это знает, так как автомобили СБУ сопровождали его в аэропорт.

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Зеленский отметил, что они уже договорились встретиться 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». В свою очередь Порошенко возразил, что готов провести дебаты 14 апреля. Кандидаты стали друг друга перебивать и спорить, после чего Зеленский положил трубку.

12 апреля Порошенко и Зеленский встретятся с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Оба кандидата прошли во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, предвыборные дебаты
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