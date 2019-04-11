Пелоси заявила о «сходе с рельсов» генпрокурора в США в отчете Мюллера

Пелоси заявила о «сходе с рельсов» генпрокурора в США в отчете Мюллера

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала заявление генерального прокурора Уильяма Барра насчет расследования предполагаемого вмешательства России в выборы, которое он ранее озвучил во время слушаний в Конгрессе, передает Reuters.

«Позвольте мне просто сказать, что я очень-очень встревожена и разочарована тем, что главный сотрудник правоохранительных органов нашей страны сошел с рельсов вчера и сегодня. Он является генеральным прокурором США, а не генеральным прокурором Дональда Трампа», — сказала Пелоси на съезде Демократической партии в Вирджинии.

Ранее Уильям Барр сообщил, что доклад доклада Мюллера будет опубликован в течение недели. Нэнси Пелоси совместно с сенатором Чаком Шумером заявляли о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком.

В середине марта спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил о завершении двухлетнего расследования так называемого «российского дела», в ходе которого не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Отчет о докладе Уильям Барр передал конгрессу США.