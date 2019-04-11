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Пелоси заявила о «сходе с рельсов» генпрокурора в США в отчете Мюллера

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала заявление генерального прокурора Уильяма Барра насчет расследования предполагаемого вмешательства России в выборы, которое он ранее озвучил во время слушаний в Конгрессе, передает Reuters.

«Позвольте мне просто сказать, что я очень-очень встревожена и разочарована тем, что главный сотрудник правоохранительных органов нашей страны сошел с рельсов вчера и сегодня. Он является генеральным прокурором США, а не генеральным прокурором Дональда Трампа», — сказала Пелоси на съезде Демократической партии в Вирджинии.

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Ранее Уильям Барр сообщил, что доклад доклада Мюллера будет опубликован в течение недели. Нэнси Пелоси совместно с сенатором Чаком Шумером заявляли о необходимости опубликовать доклад Мюллера целиком.

В середине марта спецпрокурор Роберт Мюллер сообщил о завершении двухлетнего расследования так называемого «российского дела», в ходе которого не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Отчет о докладе Уильям Барр передал конгрессу США.

Спецслужбы расследовали дело о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование проводил комитет разведки палаты представителей.

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Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги расследования, в очередной раз отверг свою связь с Кремлем. Он также отметил, что пока не видел полного текста доклада спецпрокурора. 

Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы комиссии, не нашедшей подтверждений сговора Трампа с Москвой. «Поэтому то, что она [комиссия Мюллера] закончит так, как... гора родила мышь, что называется... это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — заявлял российский президент.

Теги: Роберт Мюллер, вмешательство России в выборы
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