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Политика ,  
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Правозащитники подали иск против Минюста США из-за доклада Мюллера
Этот документ, как считают в американском Центре обработки электронной конфиденциальной информации, должен стать доступен общественности. Публиковать его сразу после получения министерство не стало
Здание Минюста США в Вашингтоне (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Американский научно-исследовательский Центр обработки электронной конфиденциальной информации (Electronic Privacy Information Center, EPIC) в пятницу, 22 марта, подал иск против Минюста США в связи с тем, что ведомство не стало публиковать полученный им от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по «российскому делу». Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте организации, на него ссылается, в том числе издание The Hill.

Подобными действиями, как считают представители EPIC, в министерстве нарушают Закон о свободе информации (FOIA). К содержанию доклада Мюллера имеется «широкий общественный интерес», утверждается в иске. «Общественность имеет право в полном объеме знать данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и о том, играл ли президент Соединенных Штатов какую-либо роль в этом вмешательстве», — отмечается в документе.

Кроме того, доклад спецпркурора, как считают в Центре обработки электронной конфиденциальной информации, сможет внести ясность в сообщения о возможном незаконном препятствовании президентом США ведению этого расследования.

В связи с этим по процедуре запроса открытых документов в EPIC запросили тест доклада, который Мюллер передал американскому генпрокурору Уильяму Барру, а также материалы, связанные с докладом.

Штаб-квартира Центра обработки электронной конфиденциальной информации расположена в Вашингтоне. Представители этой организации, как указывается на ее сайте, обращают внимание общественности на возникающие нарушения гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни.

Политика
Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера

Окончательный документ по итогам расследования «российского дела» спецпрокурор представил генпрокурору США поздно вечером 22 марта. Публиковать его американские власти сразу не стали. В январе Барр заявлял, что не будет полностью показывать общественности информацию из этого доклада, а опубликует ровно сколько, сколько позволено законом. На том, чтобы этот доклад был полностью доступен общественности, прежде настаивали демократы.

Расследование, которое было посвящено предполагаемой связи президента США Дональда Трампа с Россией, а также возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году, Мюллер вел с мая 2017 года. Альтернативным расследованием занимается комитет разведки палаты представителей конгресса США.

Сам Трамп прежде все обвинения в свой адрес по этому поводу отрицал. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Москве.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Роберт Мюллер, «российское дело», Минюст США
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