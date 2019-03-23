Правозащитники подали иск против Минюста США из-за доклада Мюллера

Этот документ, как считают в американском Центре обработки электронной конфиденциальной информации, должен стать доступен общественности. Публиковать его сразу после получения министерство не стало

Здание Минюста США в Вашингтоне (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Американский научно-исследовательский Центр обработки электронной конфиденциальной информации (Electronic Privacy Information Center, EPIC) в пятницу, 22 марта, подал иск против Минюста США в связи с тем, что ведомство не стало публиковать полученный им от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по «российскому делу». Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте организации, на него ссылается, в том числе издание The Hill.

Подобными действиями, как считают представители EPIC, в министерстве нарушают Закон о свободе информации (FOIA). К содержанию доклада Мюллера имеется «широкий общественный интерес», утверждается в иске. «Общественность имеет право в полном объеме знать данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и о том, играл ли президент Соединенных Штатов какую-либо роль в этом вмешательстве», — отмечается в документе.

Кроме того, доклад спецпркурора, как считают в Центре обработки электронной конфиденциальной информации, сможет внести ясность в сообщения о возможном незаконном препятствовании президентом США ведению этого расследования.

В связи с этим по процедуре запроса открытых документов в EPIC запросили тест доклада, который Мюллер передал американскому генпрокурору Уильяму Барру, а также материалы, связанные с докладом.

Штаб-квартира Центра обработки электронной конфиденциальной информации расположена в Вашингтоне. Представители этой организации, как указывается на ее сайте, обращают внимание общественности на возникающие нарушения гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни.