Генпрокурор США анонсировал публикацию доклада Мюллера в течение недели

Генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года может быть обнародован в течение ближайшей недели.

​«Я думаю, что в течение недели смогу опубликовать доклад для общественности». — заявил Барр в ходе слушаний в одном из комитетов конгресса США во вторник, сообщает телеканал CNBC.

Генпрокурор пояснил, что перед публикацией документа из него будет изъята информация, обнародование которой может раскрыть конфиденциальные источники спецслужб, либо помешать ходу продолжабщихся расследований.

Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта. В тот же день доклад был передан Барру. Тот спустя два дня выступил с отчетом перед конгрессом и проинформировал законодателей, что расследование не выявило доказательств «сговора» между Трампом и Россией. Москва неоднократно отрицала какие-либо обвинения в связях с командой Трампа и «вмешательстве» в выборы.