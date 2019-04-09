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Генпрокурор США анонсировал публикацию доклада Мюллера в течение недели

Генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года может быть обнародован в течение ближайшей недели.

​«Я думаю, что в течение недели смогу опубликовать доклад для общественности». — заявил Барр в ходе слушаний в одном из комитетов конгресса США во вторник, сообщает телеканал CNBC.

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Генпрокурор пояснил, что перед публикацией документа из него будет изъята информация, обнародование которой может раскрыть конфиденциальные источники спецслужб, либо помешать ходу продолжабщихся расследований.

Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента спецпрокурор Мюллер завершил 22 марта. В тот же день доклад был передан Барру. Тот спустя два дня выступил с отчетом перед конгрессом и проинформировал законодателей, что расследование не выявило доказательств «сговора» между Трампом и Россией. Москва неоднократно отрицала какие-либо обвинения в связях с командой Трампа и «вмешательстве» в выборы.

Теги: Минюст США
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