МИД отказался направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине

Москва не станет посылать наблюдателей на второй тур президентских выборов на Украине, заявил «РИА Новости» замглавы МИД Григорий Карасин.

«Направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, — по крайней мере, безответственно. И потом в нынешних условиях это небезопасно», — заявил дипломат и напомнил, что Киев законодательно запретил гражданам России наблюдать за выборами.

Он отметил, что ожидать изменений в таком подходе со стороны властей Украины было бы наивно.​

Россия также отказалась отправлять своих наблюдателей на первый тур выборов на Украине, аналогично сославшись на возможные угрозы и преследования своих граждан. Такое решение было в том числе принято, после того как Киев решил не регистрировать наблюдателей-россиян по линии ОБСЕ.