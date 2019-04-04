МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине

Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «РИА Новости».

«Существует большое поле возможностей для того, чтобы содержание доклада определялось политической целесообразностью, не основывалось на результатах наблюдения», — сказал Грушко.

Тем не менее он отметил, что нарушения процедур и норм на прошедших выборах были перечислены в докладе верно.

По словам Грушко, Украина нарушила обязательства по организации голосования, не допустив российских наблюдателей на выборы и запретив голосовать украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.