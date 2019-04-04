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Выборы на Украине ,  
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МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине

Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «РИА Новости».

«Существует большое поле возможностей для того, чтобы содержание доклада определялось политической целесообразностью, не основывалось на результатах наблюдения», — сказал Грушко.

Тем не менее он отметил, что нарушения процедур и норм на прошедших выборах были перечислены в докладе верно.

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По словам Грушко, Украина нарушила обязательства по организации голосования, не допустив российских наблюдателей на выборы и запретив голосовать украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил, что выборы президента Украины были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.

​Первый тур выборов украинского президента прошел 31 марта. Явка составила 63,52%. После обработки 100% протоколов ЦИК сообщила, что лидером политической гонки стал актер Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов. Следом за ним с 15,95% идет действующий президент страны Петр Порошенко. Оба вышли во второй тур, который пройдет 21 апреля.

Теги: МИД России, доклад, ОБСЕ, выборы президента, Украина
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