ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении ее требований к выборам

ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении ее требований к выборам

Международные наблюдатели заподозрили действующего президента Украины Петра Порошенко в нарушении положения документа ОБСЕ, регулирующего вопросы выборов. Об этом говорится в докладе организации.

«Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года», — говорится в документе. Кроме того, отмечается, что Порошенко использовал программы социальной помощи, повышение зарплат и другие финансовые инструменты в ходе кампании.

Ранее президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва заявил, что выборы президента Украины были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю. Представитель группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен указал, что голосование было организовано на высоком уровне, и никаких ограничений для избирателей не было.

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. Поскольку никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, 21 апреля будет проведен второй тур, где победителя выберут простым большинством голосов.