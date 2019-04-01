МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.

«Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — говорится в титре в начале ролика. После этого на видеозаписи демонстрируется прогноз погоды в городах Украины, где прогнозируется солнечная и ясная погода. «В целом, все ясно», — указывается в заключительном титре.

20 марта украинский Центризбирком отказался зарегистрировать в качестве наблюдателей граждан России, включенных в список ​Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Закон, запрещающий представителям России наблюдать за выборами, был принят Верховной радой в феврале. МИД России заявил, что украинская сторона нарушила свои обязательства перед ОБСЕ. Москва также отказалась отправлять наблюдателей на Украину из-за «угрозы заведомого преследования».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По результатам обработки 94,4% бюллетеней, на выборах лидирует актер Владимир Зеленский (30,25%). Действующий президент Петр Порошенко набирает 15,94% голосов, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,39%.