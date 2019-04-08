Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia. Территорию объекта занимают подконтрольные правительству национального согласия Фаиза Сараджа группировки.

ЛНА объявила о переходе аэропорта под свой контроль 5 апреля. Там также сообщили, что захватили два города рядом с Триполи и при этом потеряли пять человек.​ Впрочем, уже на следующий день войска Сараджа заявили о «полном освобождении» аэропорта. Сейчас аэропорт не используется для полетов из-за разрушений после боев 2014 года. Международное воздушное сообщение с Триполи осуществляется через аэродром Митига.

Столкновения за аэропорт проходят в рамках наступления войск Хафтара, о котором он заявил 4 апреля. Войска Сараджа начали ответную военную операцию «Вулкан гнева». По последним данным, в результате столкновений между войсками погибли не менее 30 человек.