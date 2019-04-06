Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Из-за вмешательства НАТО Ливия погрузилась в хаос и стала «рассадником терроризма», заявил глава российского МИДа. Москва вместе с Египтом делают все, чтобы добиться восстановления ливийской государственности, отмечает Лавров

Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram, оно опубликовано на сайте МИДа.

Сейчас Россия совместно с Египтом тесно координируют действия по ливийской проблеме. «Наша задача — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения», — сказал Лавров.

У Москвы и Каира общее видение по восстановлению государственности Ливии путем инклюзивного национального диалога с привлечением представителей военно-политических и гражданских сил региона, отметил министр.

«Поддерживаем усилия спецпредставителя Генсекретаря ООН Гасана Саламе по реализации разработанной им «дорожной карты» нормализации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы», — подчеркнул глава МИДа.