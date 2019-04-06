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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Из-за вмешательства НАТО Ливия погрузилась в хаос и стала «рассадником терроризма», заявил глава российского МИДа. Москва вместе с Египтом делают все, чтобы добиться восстановления ливийской государственности, отмечает Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Затянувшийся в Ливии кризис является прямым следствием «нелегитимного военного вмешательства НАТО», в результате которого страна «погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram, оно опубликовано на сайте МИДа.

Сейчас Россия совместно с Египтом тесно координируют действия по ливийской проблеме. «Наша задача — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия, выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения», — сказал Лавров.

У Москвы и Каира общее видение по восстановлению государственности Ливии путем инклюзивного национального диалога с привлечением представителей военно-политических и гражданских сил региона, отметил министр.

«Поддерживаем усилия спецпредставителя Генсекретаря ООН Гасана Саламе по реализации разработанной им «дорожной карты» нормализации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы», — подчеркнул глава МИДа.

Политика
Военное наступление в Ливии. Главное

Лавров выразил надежду, что запланированная на середину апреля общеливийская конференция в Гадамесе позволит сторонам достигнуть эти цели.

Гражданская война в Ливии началась в феврале 2011 года. Попытки правителя Ливии Муаммара Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие силы НАТО. В октябре 2011 года Каддафи убили в городе Сирт.

Территорию Ливии после свержения и убийства Каддафи контролируют несколько группировок. Столица Триполи и запад страны находится под контролем Правительства национального единства, созданного в конце 2015 года под эгидой ООН. Это правительство возглавляет Файез Сарадж.

Восток Ливии и отчасти юг подконтролен палате представителей Ливии, также называемой Правительством в Тобруке. Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, поддерживает эту политическую силу.

Ситуация в Ливии обострилась после того, как 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа. В Совете безопасности ООН призвали стороны остановить военные действия.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Сергей Лавров, Альянс, Ливия
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