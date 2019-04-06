СМИ узнали об отказе Хафтара встретиться с Сараджем по просьбе Гутерриша

Глава Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отверг предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести в Женеве встречу с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности (СБ) ООН.

Отмечается, что Хафтар согласился провести встречу с Гутерришем при условии «прекращения боевых и подстрекательских действий. В свою очередь Хафтар отклонил это предложение.

Помимо этого, по данным телеканала, спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе информировал Совбез о том, что прошедшая в пятницу Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе».

По данным источников телеканала, Гуттериш вызвал обеспокоенность тем, что «столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части страны». Он также подтвердил, что намерен остаться в Ливии для принятия решения о возможности созыва Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченному на 14-16 апреля в Гадамесе, пояснили источники Al Jazeera.

5 апреля Эмиссар ООН прибыл в Ливию на переговоры с Хафтаром после того, как силы Ливийской национальной армии (ЛНА) взяли под свой контроль международный аэропорт в Триполи, а также два города рядом с Триполи — Тархуну и Эль-Азизию. Фельдмаршал сообщил Гутерришу, что будет продолжать наступление, пока не победит «терроризм». По словам представителя ЛНА, силы Хафтара потеряли пять человек.

Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа, ЛНА взяла под свой контроль несколько населенных пунктов. ​

Совбез ООН посчитал, что конфликт в стране нельзя решить военным путем и призвал силы ЛНА прекратить военные действия.

С 2011 года в Ливии после свержения главы страны Муаммара Кадаффи в стране сохраняется двоевластие. На востоке заседает избранный парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем.