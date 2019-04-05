Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики

США введут пошлины на автомобили из Мексики, если власти этой страны не предпримут меры для предотвращения нелегальной миграции и остановки наркотрафика через границу. Об этом на брифинге в Белом доме объявил американский лидер Дональд Трамп, передает CBS News.

«Если Мексика не поможет [в борьбе с наркотрафиком], мы введем пошлины на их автомобили, — заявил президент США. — Если наркотрафик не остановится, мы введем пошлины на автомобили. Если это не сработает, мы закроем границу». «Я сделаю это; я не играю в игры», — подчеркнул он.

По словам Трампа, если Вашингтон решит ввести пошлины на импорт машин из Мексики, на первом этапе их уровень составит 25%.

29 марта президент США уже пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой «на следующей неделе», если та не остановит поток нелегальных мигрантов. В ответ на это в Мехико заявили о готовности сотрудничать с Вашингтоном и назвали Мексику «отличным соседом США».