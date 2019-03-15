Трамп наложил вето на решение конгресса по режиму ЧП в США

Трамп наложил вето на решение конгресса по режиму ЧП в США

Ранее обе палаты конгресса, в том числе сенат, в котором преобладают республиканцы, одобрили резолюцию по отмене режима ЧП на мексиканской границе

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на решение конгресса о блокировке режима чрезвычайного происшествия, с помощью которого американский лидер намеревался получить средства на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Теперь палата представителей США, в котором большинство удерживают демократы, должна будет снова рассмотреть резолюцию об отмене режима ЧП, это должно произойти 26 марта, отмечает агентство.

Перед тем, как наложить вето, президент заявил о сложившейся в стране «ужасной чрезвычайной ситуации», а генпрокурор США Уильям Барр назвал действия Трампа законными, указывает агентство.

«Я хотел бы поблагодарить всех великих сенаторов-республиканцев, которые храбро проголосовали за прочную пограничную безопасность и стену. Это поможет остановить преступность, торговлю людьми и наркотиками в нашей стране», — писал Трамп вечером 15 марта в своем Twitter. Накануне президент сообщил, что ему «не терпится наложить вето» на резолюцию по режиму ЧП на мексиканской границе.