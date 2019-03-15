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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп наложил вето на решение конгресса по режиму ЧП в США
Ранее обе палаты конгресса, в том числе сенат, в котором преобладают республиканцы, одобрили резолюцию по отмене режима ЧП на мексиканской границе
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на решение конгресса о блокировке режима чрезвычайного происшествия, с помощью которого американский лидер намеревался получить средства на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Теперь палата представителей США, в котором большинство удерживают демократы, должна будет снова рассмотреть резолюцию об отмене режима ЧП, это должно произойти 26 марта, отмечает агентство.

Перед тем, как наложить вето, президент заявил о сложившейся в стране «ужасной чрезвычайной ситуации», а генпрокурор США Уильям Барр назвал действия Трампа законными, указывает агентство.

«Я хотел бы поблагодарить всех великих сенаторов-республиканцев, которые храбро проголосовали за прочную пограничную безопасность и стену. Это поможет остановить преступность, торговлю людьми и наркотиками в нашей стране», — писал Трамп вечером 15 марта в своем Twitter. Накануне президент сообщил, что ему «не терпится наложить вето» на резолюцию по режиму ЧП на мексиканской границе.

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В сенате за резолюцию об отмене режима ЧП проголосовали 59 человек, против — 41. Резолюция также была одобрена и в палате представителей.

Ранее стало известно, что Трамп намерен потребовать в 2020 году от конгресса выделения $8,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе вместо изначально запланированных $5,7 млрд. Об этом сообщал Reuters. Бюджет на 2020 финансовый год в США должен быть утвержден до 1 октября 2019 года, в противном случае в стране может повториться так называемый шатдаун — приостановка работы правительства и ряда федеральных ведомств. Самый длинный в истории США шатдаун продлился 35 дней, поводом для которого стали разногласия республиканцев и демократов относительно «стены Трампа».

Автор: Григорий Дубов
Теги: Дональд Трамп, Конгресс США, вето, режим чп
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