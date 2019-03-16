WP узнала о схеме доставки мигрантов автобусами из Мексики к границе США

Преступные группировки в Мексике берут до $7 тыс. с мигрантов за автобусный трансфер к американской границе, выяснила газета. Доходы злоумышленников, пользующихся этой схемой, составляют десятки миллионов долларов

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Мексиканские бандитские группы организовали контрабандную схему, используя автобусы для доставки гватемальских мигрантов к границе США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на доклады правоохранительных органов США, оказавшихся в распоряжении газеты.

Контрабандисты обещают мигрантам безопасную поездку до американской границы, а также заверяют их в том, что сдавшись властям США, они смогут попасть на территорию Штатов в течение нескольких дней. Цена за поездку составляет до $7 тыс. за одного взрослого и одного ребенка, ее длительность составляет 72 часа, в пути практически не предусмотрены остановки. Благодаря этой схеме преступные группировки Мексики заработали десятки миллионов долларов, говорится в докладе.

Автобусы с мигрантами прибывают в заранее определенные места высадки, расположенных всего в нескольких минутах ходьбы от границы США, а численность групп беженцев порой превышает 300 взрослых и детей, отмечает газета. Такие маршруты «минимизируют расходы и максимизируют пропускную способность» на американской границе, указывается в докладах. Чиновники в США назвали эту схему «конвейером» и попросили мексиканские власти остановить ее, однако она действует уже на протяжении нескольких месяцев.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп, добивающийся постройки стены на границе с Мексикой, отправил туда военнослужащих. После того, как в конце ноября группа мигрантов прорвалась к границе и пограничникам пришлось применять против них резиновые пули и газ, Пентагон попросил продлить срок нахождения военных на границе. В феврале в этот район направили дополнительное число военных, а именно 3750 человек, где они пробудут до мая.