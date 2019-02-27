Палата представителей проголосовала против введения режима ЧП в США

Теперь резолюцию об отказе вводить режим ЧП на границе с Мексикой передали на голосование в Сенат. В случае, если и он не поддержит идею Трампа, президент США может воспользоваться правом вето, допускали в Белом доме

Палата представителей США проголосовала против предложения президента Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе США и Мексики, сообщает Reuters.

Резолюцию, которая должна заблокировать это решение, одобрили 245 законодателей. Против проголосовали 182 члена палаты конгресса (большинство из них — республиканцы), уточняет газета The New York Times. За блокирование предложенной Трампом декларации о ЧП, по ее данным, также проголосовали 13 республиканцев. Среди них — Уилл Херд из Техаса — единственный республиканский законодатель, представляющий район на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Теперь документ передали на согласование Сенату. Если и он заблокирует инициативу американского лидера, Трамп может наложить на это решение вето и защитить таким образом свою декларацию о введении ЧП. Подобный сценарий ранее допускали в Белом доме. В частности, уверенность в том, что Трамп так и поступит, выражал его старший советник Стивен Миллер.

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