Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов

Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов

Определять правила проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, согласно закону, будет Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ). Об этом в своем Facebook написал глава НОТУ Зураб Аласания.

«Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: Господа кандидаты. Дебаты — по «Закону о выборах президента Украины». В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя», — написал он.

По словам директора НОТУ, переговоры о дебатах «не успели начаться, как успели завершиться».

3 апреля Зеленский в видеообращении предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, выдвинув несколько требований. В частности, по мнению актера, кандидатам перед началом дискуссии следует сдать анализы на алкоголь и наркотики, а транслировать мероприятие в прямом эфире должны получить возможность все каналы. Порошенко в ответ на это отметил, что дебаты должны проходить на базе Общественного телевидения, но принял вызов актера и согласился сдать анализы.