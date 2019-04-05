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Выборы на Украине ,  
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Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов

Определять правила проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, согласно закону, будет Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ). Об этом в своем Facebook написал глава НОТУ Зураб Аласания.

«Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: Господа кандидаты. Дебаты — по «Закону о выборах президента Украины». В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя», — написал он.

По словам директора НОТУ, переговоры о дебатах «не успели начаться, как успели завершиться».

Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

3 апреля Зеленский в видеообращении предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, выдвинув несколько требований. В частности, по мнению актера, кандидатам перед началом дискуссии следует сдать анализы на алкоголь и наркотики, а транслировать мероприятие в прямом эфире должны получить возможность все каналы. Порошенко в ответ на это отметил, что дебаты должны проходить на базе Общественного телевидения, но принял вызов актера и согласился сдать анализы.

О готовности сдать анализы позднее объявил и сам Зеленский. Он также предложил провести дискуссию Юлии Тимошенко, которая должна стать «гарантом честных правил». Ранее в НОТУ заявили, что модератором дебатов будет Павел Казарин, который сотрудничает с изданиями «Крым.Реалии», «Украинская правда», Liga.net, телеканалами ICTV и «24».

В ЦИК Украины сочли запланированные дебаты в «Олимпийском» формой предвыборной агитации, что противоречит закону.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. По итогам первого актер набрал 30,24% голосов, а действующий лидер — 15,95%.
 




 

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
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