В правительстве назвали причины отмены визита вице-президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек Эль-Айссами и министр нефти Мануэль Кеведо не смогли прилететь в Россию для участия в заседании межправительственной комиссии из-за сложной ситуации в электроэнергетике страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова.

При этом в аппарате вице-премьера сообщили, что Борисов проведет заседание с зампредседателя правительства Венесуэлы по планированию Рикардо Менендесом, а также министрами по инвестициям и сельскому хозяйству.

Накануне Менендес в ходе общения с журналистами заявил, что Каракас надеется на поддержку России в вопросах надежного энергоснабжения. «РИА Новости» сообщало, что в гостинице «Националь», где Менендес общался с журналистами, портрет экс-президента США Барака Обамы заменили на композитора Николая Римского-Корсакова.

Ранее президент Николас Мадуро ввел в Венесуэле специальный режим ограниченного потребления электроэнергии из-за ряда случаев отключения электричества. Кроме того, на фоне блэкаутов власти страны анонсировали реорганизацию Национальной электрической корпорации Corpoelec.

Впервые в текущем году отключение электричества в Венесуэле произошло в начале марта, тогда без света остались жители 21 штата. Из-за очередного отключения электричества 18 марта погибли 79 человек, находившихся в больницах. До конца марта электричество в стране отключалось пять раз.