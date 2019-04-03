Власти Венесуэлы анонсировали модернизацию энергосистем из-за блэкаутов

Национальная электрическая корпорация Венесуэлы Corpoelec будет реорганизована на фоне недавних блэкаутов, произошедших в стране. Об этом

в ходе заседания штаба в штате Боливар заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, сообщает радиостанция YVKE Mundial Radio.

Родригес отметила, что генеральный штаб по электроэнергии приступил к работе по поручению президента страны.

По ее словам, определены два направления работы: "будет дан ответ на чрезвычайную ситуацию в электросистеме", а также будет создана система защиты электросистемы от различных атак, сказала Родригес.

31 марта в Венесуэле произошло пятое за месяц отключение электричества. Причиной отключения власти назвали синхронизированные кибератаки на систему энергоснабжения страны.

Первый блэкаут в Венесуэле произошел 8 марта. Тогда без света остались жители 21 штата. В Национальной корпорации по электроэнергии страны произошедшее назвали саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдеп эти обвинения отверг. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявлял, что причиной отключения электроэнергии стала кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС, к которой, по словам чиновника, причастны США.​

18 марта электричество вновь было отключено в Каракасе и его окрестностях. По предварительным данным, причиной стал взрыв трансформаторов на подстанции в штате Миранда. Из-за блэкаута в Венесуэле погибли 79 человек, находившихся в больницах.