Мадуро ввел в Венесуэле специальный режим потребления электроэнергии

В Венесуэле ввели специальный режим ограниченного потребления электроэнергии. Об этом написал президент республики Николас Мадуро в Twitter.

По его словам, данная мера необходима для того, чтобы сбалансировать процесс производства и распределения электричества национальной службой. Режим вводится в стране на 30 дней.

«Особое внимание будет уделяться тому, чтобы не влиять на электроэнергию, необходимую для обеспечения снабжения населения питьевой водой», — подчеркнул Мадуро.

В Венесуэле 31 марта произошло пятое отключение электроэнергии за месяц, которое затронуло не менее 20 штатов страны и столицу Каракас. Как отметил министр связи и информации страны Хорхе Родригес, что причиной послужили синхронизированные кибератаки на систему энергоснабжения.