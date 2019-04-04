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Охлобыстин заявил о готовности спасти жизнь Зеленскому

Актер Иван Охлобыстин заявил, что в случае экстремальной ситуации готов спасти лидера президентской гонки на Украине, шоумена Владимира Зеленского, сообщает «РИА Новости».

По его словам, после Евромайдана в Киеве он и Зеленский не общались, поскольку это было бы «просто неприлично и совершенно неприлично» после поездок последнего в зону операции в Донбассе.

«Если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна», — сказал Охлобыстин.

В конце марта Охлобыстин и актер Михаил Пореченков записали ролик в поддержку Зеленского, в конце которого они обнимаются и кричат: «Только Зеленский!» Пореченков пояснил, что они хотели себя развлечь во время длинных съемок и поддержать коллегу по цеху. Зеленский, комментируя ролик, назвал актеров идиотами. Охлобыстин счел такую реакцию кандидата в президенты Украины обидной, а Пореченков выразил мнение, что как только люди начинают заниматься политикой, у них «пропадает юмор».

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Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. За Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, Порошенко поддержали 15,95%. Они оба вышли во второй тур, который состоится 21 апреля.

Теги: Иван Охлобыстин, Владимир Зеленский, Украина
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