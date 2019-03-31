Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, записавших шуточный ролик в его поддержку. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Идиоты. Зачем они вообще это сделали?» — сказал Зеленский. Он также выразил мнение, что они сделали это за деньги.

Видео: ALive / YouTube

29 марта Охлобыстин и Пореченков записали ролик в поддержку кандидатуры Зеленского. В нем они обмениваются фразами «слава Украине», «Крым наш» и «все наше» и выпивают. В конце видеозаписи актеры обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!»