Пореченков прокомментировал реакцию Зеленского на ролик в его поддержку

Пореченков прокомментировал реакцию Зеленского на ролик в его поддержку

Актер Михаил Пореченков прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского на видео в его поддержку, которое он записал вместе с актером Иваном Охлобыстиным. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!» — сказал Пореченков. Как указал актер, он думал, что с Зеленским этого не произойдет. «Скоро станет унылым президентом!», — добавил Пореченков.

Ранее Пореченков и Охлобыстин записали ролик «в поддержку» Зеленского, в конце которого они обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!». Позднее Пореченков пояснил, что у них были длинные ночные съемки и они «решили себя развлечь». Актер добавил, что они решили поддержать коллегу по цеху. Зеленский, комментируя видеозапись, назвал Пореченкова и Охлобыстина идиотами.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным экзитполов, во второй тур выходят Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Второй тур должен пройти 21 апреля.