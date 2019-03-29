Пореченков и Охлобыстин сняли шуточный ролик «в поддержку» Зеленского

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали ролик «в поддержку» шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом в президенты Украины. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.

Видео: ALive / YouTube

На кадрах актеры сидят за столом со стаканами. Пореченков говорит: «Ну, если он выиграет…», на что Охлобыстин отвечает: «Он будет нам должен». Затем они обмениваются фразами «слава Украине», «Крым наш» и «все наше» и выпивают. В конце видео актеры обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В утвержденном ЦИК списке кандидатов 39 фамилий.

Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают почти 27% опрошенных. Второе место делят лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко — их готовы поддержать по 17% избирателей. Поддержка остальных кандидатов составила менее 10%.