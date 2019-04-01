Охлобыстин счел обидной реакцию Зеленского на ролик «в его поддержку»

Актер Иван Охлобыстин на своей странице «Вконтакте» прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на шуточный ролик, записанный вместе с актером Михаилом Пореченковым.

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно», — написал Охлобыстин. По его словам, актеры считали Зеленского умным человеком. «Вишь как власть чарует», — заявил он.

«Мы думаем, что он в опасности, — добавил актер. — Мы прощаем его. Он в «ситуации». Мы понимаем это». Также Охлобыстин подчеркнул, что ни он, ни Пореченков не преследовали каких-либо политических целей, а «просто прикалывались».

Пореченков и Охлобыстин записали ролик 29 марта. В конце видео актеры обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!». Как позже пояснил Пореченков, актеры решили себя развлечь во время длинных ночных съемок, и добавил, что они «решили поддержать коллегу по цеху».