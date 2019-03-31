ЦИК Украины заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах

В ЦИК Украины пока не увидели нарушений, которые могли бы повлиять на итоги президентских выборов. Единичные случаи там назвали «стандартным режимом»

Выступая перед журналистами, секретарь ЦИК Украины Наталья Бернацкая сообщила о том, что ведомство не зафиксировало системных нарушений в ходе голосования по выборам президента Украины. По ее словам, все проходит в «стандартном режиме», сообщает издание «Українськi новини».

Бернацкая уточнила, что единичные случаи нарушений фиксируются, однако они являются «классическими для любой избирательной кампании».

Также она указала, что серьезных кибератак на сайт ЦИК зафиксировано не было. «В любом случае результаты голосования никоим образом не зависят и не могут быть под влиянием каких-либо кибератак, потому что ЦИК устанавливает их по физическим протоколам, которые доставляют члены окружных комиссий», — сказала Бернацкая.

Ранее в МВД Украины заявили о том, что в полицию поступило порядка 950 сообщений, связанных с незаконной агитацией и фотографированием бюллетеней. По фактам 12 нарушений открыты уголовные дела.