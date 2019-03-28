Британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода из ЕС

Британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

За перенос выступил 441 депутат, а против высказались 105 парламентариев. Brexit планировалось осуществить 29 марта. Депутаты предложили перенести выход из ЕС на 12 апреля, если сделку не примут на этой неделе, или 22 мая, если ее примут.

Ранее в марте участники саммита Евросоюза согласовали перенос Brexit на 22 мая, если парламент Британии поддержит это решение. При этом премьер-министр Британии Тереза Мэй просила лидеров ЕС перенести сроки на 30 июня.

Мэй также обещала уйти в отставку, если депутаты палаты общин примут ее договор об условиях выхода страны из ЕС. Она пыталась утвердить соглашение в январе и марте, однако оба раза его отклоняли. Мэй согласовала этот договор с Брюсселем в ноябре 2018 года.