СМИ узнали об уходе двух британских замминистров в отставку из-за Brexit

СМИ узнали об уходе двух британских замминистров в отставку из-за Brexit

Кроме того, об отставке объявил министр по вопросам бизнеса Британии. Ранее британские парламентарии поддержали идею о серии голосований по различным вариантам соглашения об условиях Brexit

Фото: Tim Ireland / AP

Замминистра иностранных дел Великобритании Алистер Берт и замглавы Минздрава страны Стив Брайн подали заявления об отставке. Об этом сообщают источники газеты The Guardian. Таким образом они выразили свое несогласие с политикой правительства по выходу страны из Евросоюза.

Также подал в отставку министр по вопросам бизнеса Великобритании Ричард Харрингтон, об этом он написал в своем Twitter.

«Сегодня вечером я написал премьер-министру чтобы сообщить о своей отставке», — указал Харрингтон. «Подход правительств к Brexit — это игра в рулетку с жизнью и средствами к существованию подавляющего большинства людей в этой стране, которые работают или иным образом зависят от бизнеса», — написал политик.

Ранее британские парламентарии проголосовали за проведение серии голосований по различным вариантам соглашения об условиях Brexit, в пользу этого высказались 327 человек, против — 300. Лидер лейбористов Джереми Корбин похвалил парламентариев за то, что теперь палата общин будет определять ход Brexit.