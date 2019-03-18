Музыкальный сервис назвал самую популярную песню Началовой после смерти

После смерти певицы Юлии Началовой количество прослушиваний ее песен возросло, самой популярной стала композиция «Герой не моего романа». Об этом РБК сообщил представитель сервиса «Звук».

По его словам, 18 марта количество прослушиваний песен Началовой было в два раза выше, чем 16 марта. При этом сервис зафиксировал прослушивания композиций Началовой из стран, откуда ранее практически их не слушали.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. По словам отца певицы, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище.