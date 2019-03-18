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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Музыкальный сервис назвал самую популярную песню Началовой после смерти

После смерти певицы Юлии Началовой количество прослушиваний ее песен возросло, самой популярной стала композиция «Герой не моего романа». Об этом РБК сообщил представитель сервиса «Звук».

По его словам, 18 марта количество прослушиваний песен Началовой было в два раза выше, чем 16 марта. При этом сервис зафиксировал прослушивания композиций Началовой из стран, откуда ранее практически их не слушали.

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Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. По словам отца певицы, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище.

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11 марта стало известно, что Началова попала в больницу. Ее представитель Анна Исаева говорила, что артистка проходит обследование в одной из клиник Москвы, но в целом с ней все «благополучно». Исаева также сообщила, что у певицы несколько лет назад диагностировали подагру, и она «перманентно занимается» лечением этого заболевания. Однако позднее стало известно, что Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Также ей сделали операцию на ноге.

Теги: Юлия Началова, музыка, смерть
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