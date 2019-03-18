Отец Началовой ответил на сообщения о конфликте с мэрией из-за похорон

Отец певицы Юлии Началовой Виктор в разговоре с РБК заявил, что никаких проблем с местом захоронения певицы нет.
«Никакого конфликта [с мэрией Москвы] нет. Работа идет так, как она должна идти, все нормально. Сейчас мы работаем над тем, чтобы Юля была захоронена там [на Троекуровском кладбище]», — сказал Виктор Началов.
Источник РБК в мэрии Москвы указал, что место под захоронение певицы уже выделено, родственники оформили все документы и занимаются организацией похорон.
Владимир Белов, менеджер Юлии Началовой, в беседе с РБК уточнил, что место на кладбище выделено бесплатно. «Нам очень помогла Оксана Пушкина [обращением к руководителю департамента торговли и услуг столицы Алексею Немерюку]», — добавил он.
Ранее Telegram-канал Baza написал, что семья Юлии Началовой столкнулась с проблемами при организации похорон на Троекуровском кладбище. По его данным, департамент торговли и услуг мэрии Москвы якобы отказался выделять бесплатное место на кладбище.