Госпитализацию Юлии Началовой объяснили проблемами с ногой

Певица Юлия Началова проходит медицинское обследование в одной из клиник в Москве, в целом с ней все «благополучно». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении PR-менеджера Началовой Анны Исаевой.

Она пояснила, что несколько лет назад у Началовой была диагностирована подагра, и певица «перманентно занимается» лечением этого заболевания. В рамках лечения Началова недавно в том числе прошла обследование в Риме. В Москве певица также посещает врачей, но по другой причине — во время съемок она стерла ногу, и ей потребовались «лечение, отдых и поддержка тонуса».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Началова в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Москве. Сама певица опровергла эту информацию и заявила, что находится в Риме.

При данным «Московского комсомольца», Началова повредила ногу и из-за плохой обработки раны началось воспаление. Издание утверждает, что певице предварительно был поставлен диагноз «рожа, заражение крови».

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