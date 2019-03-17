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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Франция отправила Эфиопии данные второго самописца разбившегося Boeing

Франция передала Эфиопии данные параметрического самописца разбившегося пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8. Об этом в своем аккаунте в Twitter ​сообщило французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

В бюро рассказали, что завершили технические работы с данными речевого (CVR) и параметрического (FDR) самописцев. «BEA успешно загрузило данные FDR и передало их эфиопской следственной группе», — сказали в бюро. Данные речевого самописца отправили в Эфиопию накануне.

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10 марта в Эфиопии через несколько минут после взлета разбился Boeing 737 MAX 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек, находившиеся на борту. Они были гражданами 35 государств. Среди них были трое россиян.

На месте крушения обнаружили параметрический и речевой самописцы. Власти Эфиопии попросили у Франции помощи в их расшифровке, после чего отправили их в Париж.

Гендиректор Ethiopian Airlines​ Тевольде Гебремариам рассказал, что пилоты перед крушением сообщали диспетчерам о проблемах с управлением. Впоследствии Reuters добавлял, что пассажирский лайнер перед полетом набрал нестандартно большую скорость.

Теги: Франция, Эфиопия, Boeing 737, авиакрушение
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