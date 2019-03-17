Франция отправила Эфиопии данные второго самописца разбившегося Boeing

Франция передала Эфиопии данные параметрического самописца разбившегося пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8. Об этом в своем аккаунте в Twitter ​сообщило французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

В бюро рассказали, что завершили технические работы с данными речевого (CVR) и параметрического (FDR) самописцев. «BEA успешно загрузило данные FDR и передало их эфиопской следственной группе», — сказали в бюро. Данные речевого самописца отправили в Эфиопию накануне.

10 марта в Эфиопии через несколько минут после взлета разбился Boeing 737 MAX 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек, находившиеся на борту. Они были гражданами 35 государств. Среди них были трое россиян.

На месте крушения обнаружили параметрический и речевой самописцы. Власти Эфиопии попросили у Франции помощи в их расшифровке, после чего отправили их в Париж.