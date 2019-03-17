Эксперты извлекли данные самописца разбившегося в Эфиопии Boeing

Эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), расследующие обстоятельства крушения пассажирского Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, извлекли данные из речевого самописца самолета. Об этом говорится в сообщении BEA в Twitter.

Данные переданы следственной группе из Эфиопии. В BEA отметили, что не ознакомились с аудиозаписями.

Как сообщило Reuters со ссылкой на знакомый с записью переговоров источник, перед крушением лайнера один из пилотов запросил у диспетчера разрешение на быстрый подъем из-за проблем с управлением полетом. По данным NYT, голос на записи принадлежал командиру воздушного судна.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, разбился 10 марта через несколько минут после вылета. Погибли все находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян.