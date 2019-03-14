Представитель Началовой сообщила об улучшении состояния певицы

PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила в Instagram о незначительном улучшении состоянии артистки, которая была введена в состояние искусственной комы.

«Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше», — написала PR-менеджер.

При этом Исаева уточнила, что Началова по-прежнему находится в реанимации, но ее «организм потихоньку восстанавливается».

О том, что Началова попала в реанимацию, СМИ сообщили 11 марта. Тогда Исаева говорила, что Началова проходит обследование в клинике, но в целом с ней все «благополучно».