Очевидцы сообщили подробности нападений на мечети в Новой Зеландии

Выживший при нападении на мечеть Линвуд в Новой Зеландии Сайед Мажаруддин рассказал подробности произошедшего. Об этом пишет NZ Herald.

Он услышал выстрелы и спрятался в укрытии, позднее в мечеть вошел стрелок. «Около входа сидели пожилые люди и молились, и он начал стрелять по ним», — рассказал очевидец. Он уточнил, что в мечети находились 60–70 человек.

«Молодой человек, который обычно следит за мечетью […], воспользовался возможностью и набросился на стрелка, отобрал его винтовку», — сказал Мажаруддин. Он добавил, что отобравший оружие пытался преследовать стрелка, но тот сел в машину и скрылся.

Другой очевидец Халед аль-Нобани рассказал, что в мечеть Аль-Нур вошел человек с двумя винтовками, постоял несколько минут и начал стрелять. По словам аль-Нобани, один мужчина попытался отобрать оружие у стрелка, но был убит. «Один парень прыгнул на него и попытался отобрать у него пистолет. Он застрелил его сразу», — рассказал очевидец. Он добавил, что стрелок «говорил плохие слова, слушал музыку и звонил друзьям» во время стрельбы.