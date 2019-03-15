Очевидцы сообщили подробности нападений на мечети в Новой Зеландии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,20 -0,32 EUR Бирж. 73,90 -0,18 Brent 66,73 -0,76% USD Нал. 65,78 64,94 EUR Нал. 74,53 73,54 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1335 0,0036 BTC/USD Бирж. 4 001,99 53,69 IMOEX 2 470,08 0,50% RTSI 1 193,50 0,98% DJIA 25 743,64 0,13% Nasdaq 7 684,01 0,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 13:20
США расширили антироссийский санкционный список по Украине Политика, 18:28 Litecoin вырос на 183% за 2,5 месяца Крипто, 18:14 Курс доллара обновил минимум 2019 года Финансы, 18:08 Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна Политика, 18:01 На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек Общество, 17:58 Moody's снизило рейтинг банка «Восточный» из-за проверки ЦБ и дела Калви Финансы, 17:58 Очевидцы сообщили подробности нападений на мечети в Новой Зеландии Общество, 17:56 Акимов не согласился с Минкомсвязью по поводу единого оператора 5G Технологии и медиа, 17:43 Худайнатов попросил освободить свой крупнейший проект от основных налогов Бизнес, 17:40 В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова Общество, 17:38 Почему стала возможна атака в Новой Зеландии Политика, 17:35 «Севилья» уволила главного тренера после вылета из Лиги Европы Спорт, 17:31 Украина запретила ввоз еще 23 книг из России Общество, 17:31 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 17:18
Общество ,  
0 
Очевидцы сообщили подробности нападений на мечети в Новой Зеландии

Выживший при нападении на мечеть Линвуд в Новой Зеландии Сайед Мажаруддин рассказал подробности произошедшего. Об этом пишет NZ Herald.

Он услышал выстрелы и спрятался в укрытии, позднее в мечеть вошел стрелок. «Около входа сидели пожилые люди и молились, и он начал стрелять по ним», — рассказал очевидец. Он уточнил, что в мечети находились 60–70 человек.

«Молодой человек, который обычно следит за мечетью […], воспользовался возможностью и набросился на стрелка, отобрал его винтовку», — сказал Мажаруддин. Он добавил, что отобравший оружие пытался преследовать стрелка, но тот сел в машину и скрылся.

Политика
Почему стала возможна атака в Новой Зеландии

Другой очевидец Халед аль-Нобани рассказал, что в мечеть Аль-Нур вошел человек с двумя винтовками, постоял несколько минут и начал стрелять. По словам аль-Нобани, один мужчина попытался отобрать оружие у стрелка, но был убит. «Один парень прыгнул на него и попытался отобрать у него пистолет. Он застрелил его сразу», — рассказал очевидец. Он добавил, что стрелок «говорил плохие слова, слушал музыку и звонил друзьям» во время стрельбы.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

В результате нападений в мечетях Крайстчёрча, по последним данным, погибли 49 человек, десятки пострадали. После стрельбы в автомобилях неподалеку были найдены несколько взрывных устройств, их обезвредили. Полиция задержала троих, одному из них уже предъявили обвинения в убийстве. Он является гражданином Австралии, который перед нападением опубликовал на странице в соцсетях 87-страничный манифест, где содержались антимусульманские и антииммигрантские идеи. Власти Новой Зеландии квалифицировали произошедшее как теракт.

Теги: Новая Зеландия, стрельба, мечеть, нападение
Материалы по теме
МИД назвал ужасным злодеянием теракт в Новой Зеландии
Общество
Елизавета II выразила соболезнования Новой Зеландии после теракта
Общество
Путин назвал теракт в Новой Зеландии жестоким и циничным
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter