Полиция Крайстчерча обезвредила несколько бомб после стрельбы в мечетях

Полиция Крайстчерча обезвредила несколько бомб после стрельбы в мечетях

Полиция Новой Зеландии обезвредила несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), обнаруженных после стрельбы в двух мечетях в городе Крайстчерч. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление комиссара полиции страны Майка Буша.

«Было несколько сообщений о СВУ, заложенных в транспортные средства, которые мы смогли обезвредить», — заявил он.

Комиссар полиции Новой Зеландии отметил, что правоохранители также задержали трех мужчин и одну женщину в связи с нападениями на мечети. Сейчас с задержанными работают следователи.

По данным газеты New Zealand Herald, в результате стрельбы погибли около 30 человек. Полиция более точное число жертв и пострадавших пока не называет.