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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Полиция Крайстчерча обезвредила несколько бомб после стрельбы в мечетях

Полиция Новой Зеландии обезвредила несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), обнаруженных после стрельбы в двух мечетях в городе Крайстчерч. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление комиссара полиции страны Майка Буша.

«Было несколько сообщений о СВУ, заложенных в транспортные средства, которые мы смогли обезвредить», — заявил он.

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Комиссар полиции Новой Зеландии отметил, что правоохранители также задержали трех мужчин и одну женщину в связи с нападениями на мечети. Сейчас с задержанными работают следователи.

По данным газеты New Zealand Herald, в результате стрельбы погибли около 30 человек. Полиция более точное число жертв и пострадавших пока не называет.

Представитель посольства России в Новой Зеландии​ сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее New Zealand Herald​ раскрыла личность предполагаего стрелка в мечетях. По данным газеты, нападения в Крайстчерче устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Газета писала, что перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу «террористической атакой». 

Массовая стрельба в двух мечетях на востоке Новой Зеландии произошла утром 15 марта.

Теги: Новая Зеландия, обезвредили бомбу, самодельное взрывное устройство, стрельба ..., мечети
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