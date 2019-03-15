Газета раскрыла личность устроившего массовую стрельбу в Новой Зеландии

Устроившего массовую стрельбу в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии зовут Брентон Таррант, пишет New Zealand Herald. По предварительным данным, это 28-летний гражданин Австралии.

Таррант в прямом эфире транслировал свои действия в Facebook в течение 17 минут, отмечает издание. На трансляции было видно, как он подъехал к мечети Аль-Нур на автомобиле, зашел в здание и начал стрельбу. Зачем он вышел на улицу и начал стрельбу по проезжающим мимо автомобилям, после чего зашел в здание во второй раз — чтобы проверить выживших и снова открыть огонь, пишет New Zealand Herald. После этого нападавший окончательно покинул мечеть, выстрелил в женщину на улице, сел в машину и уехал.

Кроме того, перед нападением мужчина опубликовал в сети 37-страничный манифест, в котором объяснил свои намерения расовыми причинами. «Это террористическая атака», — говорится в тексте.​ Как отмечает Bloomberg, в документе мужчина затрагивает широкий круг тем, включая Brexit и президента Дональда Трампа, и говорит, что вдохновлялся поступком Андерса Брейвика - норвежского террориста, жертвами которого в июле 2011 года стали 77 человек.

О массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче стало известно в ночь на 15 марта. По неподтвержденным пока данным, жертвами нападений могли стать до 27 человек.