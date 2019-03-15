Общество , 09:17
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Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж
В двух центральных мечетях — Аль-Нур и Линвуд Масджид в новозеландском городе Крайстчерч произошла стрельба. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Полиция заявляет о множестве жертв, но точное число не называет. По данным источников изданий Zealand Herald и Stuff, в результате погибли от девяти до 30 человек
После нападения полиция уже задержала четверых — троих мужчин и женщину. По данным Radio NZ, стрелок транслировал происходящее на видео в интернете. Позднее представитель Facebook указала, что кадры, на которых предположительно была запечатлена атака, удалены из соцсетей
Журналистка TVNZ Анна Бернс-Фрэнсис позже рассказала CNN, что, по данным ее источников, по крайней мере один из стрелков является гражданином Австралии. Очевидец в беседе с телеканалом уточнил, что нападавший, которого он видел, был белокожим мужчиной 30–40 лет в униформе
CNN сообщает, что незадолго до нападения на странице одного из предполагаемых участников атаки появилась ссылка на 87-страничный манифест. В этом манифесте содержались антииммигрантские и антимусульманские идеи, а также аргументы, с помощью которых автор пытался объяснить необходимость нападения
Bloomberg, который также ознакомился с текстом манифеста, уточняет, что автор документа называет нападение на мечети в Крайстчерче «террористической атакой». Кроме того, он говорит, что вдохновлялся действиями норвежского террориста Андерса Брейвика, и затрагивает широкий круг тем, включая Brexit и политику президента США Дональда Трампа
Нападавшие пришли в новозеландские мечети в самые посещаемые часы — в пятницу, около 13:40 по местному времени, когда мусульмане собираются на пятничную молитву, для чего часто отпрашиваются с работы
По словам очевидцев, в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек