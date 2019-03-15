Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

После нападения полиция уже задержала четверых — троих мужчин и женщину. По данным Radio NZ, стрелок транслировал происходящее на видео в интернете. Позднее представитель Facebook указала, что кадры, на которых предположительно была запечатлена атака, удалены из соцсетей

Журналистка TVNZ Анна Бернс-Фрэнсис позже рассказала CNN, что, по данным ее источников, по крайней мере один из стрелков является гражданином Австралии. Очевидец в беседе с телеканалом уточнил, что нападавший, которого он видел, был белокожим мужчиной 30–40 лет в униформе

CNN сообщает, что незадолго до нападения на странице одного из предполагаемых участников атаки появилась ссылка на 87-страничный манифест. В этом манифесте содержались антииммигрантские и антимусульманские идеи, а также аргументы, с помощью которых автор пытался объяснить необходимость нападения

Bloomberg, который также ознакомился с текстом манифеста, уточняет, что автор документа называет нападение на мечети в Крайстчерче «террористической атакой». Кроме того, он говорит, что вдохновлялся действиями норвежского террориста Андерса Брейвика, и затрагивает широкий круг тем, включая Brexit и политику президента США Дональда Трампа

Нападавшие пришли в новозеландские мечети в самые посещаемые часы — в пятницу, около 13:40 по местному времени, когда мусульмане собираются на пятничную молитву, для чего часто отпрашиваются с работы