Что известно об основном нападавшем

Ответственность за преступление взял на себя один из арестованных — 28-летний австралиец Брентон Таррант, признавшийся, что прибыл в Новую Зеландию специально для подготовки к теракту, пишет New Zealand Herald. Таррант транслировал нападение на мечеть Аль-Нур в прямом эфире в Facebook,​ впоследствии эта запись была удалена, пишет портал Huffington Post. Предполагаемый террорист также публиковал фотографии оружия в своем микроблоге в Twitter, который впоследствии был заблокирован. Проведение атаки он объяснил необходимостью отомстить за «тысячи смертей, причиненных иностранными завоевателями».

Таррант также опубликован в своем микроблоге манифест, в котором выразил антииммигрантские и расистские настроения и описал свои взгляды как «этнонационалистические». Текст документа был удален из Twitter, однако ссылки на манифест все еще распространяются в соцсетях. В документе Таррант, в частности, угрожал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и мэру Лондона Садику Хану.

Использованное нападавшим оружие было покрыто надписями, в которых упоминались полководцы, сражавшиеся против мусульман, и названия битв. Об этом свидетельствует скриншот с записи трансляции, которую вел Таррант в Facebook. Изображение на своем сайте выложил телеканал ABC News.

Как следует из манифеста, нападавший родился в Австралии в семье рабочих с невысоким достатком. Он не имеет высшего образования и плохо учился в школе. Таррант рассказал, что инвестировал в криптовалюты и тратил заработанные деньги на путешествия. В поездке по миру он находился почти семь лет, пишет New Zealand Herald. Его друзья предполагают, что во время путешествий он мог стать сторонником радикальных взглядов. Члены семьи, которые проживают в районе австралийского города Графтон, шокированы случившимся и оказывают помощь полиции, сообщает Sky News.

Что один из подозреваемых является гражданином Австралии, подтвердил премьер-министр этого государства Скотт Моррисон. Он также охарактеризовал подозреваемого как «жестокого праворадикального экстремиста». Австралийские власти оказывают содействие Новой Зеландии в ходе расследования, заверил он (цитаты по AP).​ Таррант предстанет перед окружным судом Крайстчёрча в субботу утром, сообщает полиция. Два других подозреваемых заключены под стражу.

Видео: РБК

Почему теракт стал возможным

Теракт в Крайстчёрче стал самым смертоносным нападением на мечеть в странах Запада. Ранее наибольшее число людей погибло при атаке на мечеть в канадском Квебеке в январе 2017 года. При теракте, организованном 27-летним франко-канадцем Александром Биссоннеттом, погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. В феврале этого года Биссоннетт был приговорен к пожизненному заключению.

Для Новой Зеландии пятничная атака стала самым массовым убийством за последнее время​. В 1994 году в городе Данидин в собственном доме были убиты пять человек, в 1997 году шестеро были убиты в поселении Рауриму, напоминает ТАСС. Однако оба этих случая имели бытовую подоплеку. Мировые лидеры осудили нападение. «Нападение на мусульманских сограждан также является атакой на новозеландскую демократию и открытое и толерантное общество. Мы разделяем эти ценности, а также ужас новозеландцев», — говорится в телеграмме канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Кремле события в Новой Зеландии назвали чудовищными, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эксперты, опрошенные новозеландским изданием Stuff, отмечают, что законодательство об оружии в Новой Зеландии не столь строгое, как в Австралии. На руках легально находится около 1,3 млн единиц оружия, общего реестра не существует.

Крайтсчёрч давно был известен как место притяжения для сторонников идеологии белого превосходства и радикальных националистов, заявил изданию Пол Спунли, автор книги «Политика ностальгии: расизм и крайне правые в Новой Зеландии». По оценкам эксперта, рост популярности крайне правого экстремизма фиксируется в Новой Зеландии на протяжении двух последних лет, о чем свидетельствует и популярность исламофобских комментаторов.

Исходя из содержания манифеста стрелка, его действия можно описать как проявление христианского терроризма, считает профессор Университета Окленда в Новой Зеландии Дуглас Пратт. «Речь идет не просто о выражении политической позиции, а о религиозном экстремизме», — считает эксперт (цитата по Stuff).

​Теракт в Крайстчёрче в очередной раз продемонстрировал проблему межцивилизационных трений, сказал РБК руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. «Ранее конфронтации между коренными жителями западных стран и мусульманскими мигрантами происходили в Америке и Европе, теперь эта проблема докатилась до стран, которые, как казалось, находились на задворках каких-либо политических конфликтов», — отметил эксперт. В ближайшем будущем жесткость межцивилизационных противоречий будет только возрастать, считает Малашенко. В качестве факторов, которые способны спровоцировать конфликты, он назвал в том числе проблемы с ассимиляцией мусульман в западной среде и проявлением ими террористической активности. «Хотя любой теракт нельзя оправдывать, стоит констатировать, что нападение в Новой Зеландии — часть реакции на эти проблемы, которая проявляется и в ответной жестокости действий мусульман​ и в укреплении позиций ультраправых политиков в западных странах», — пояснил аналитик. ​Малашенко также допустил, что это нападение повышает вероятность терактов на Западе со стороны радикальных исламистов. «Для них произошедшее — удар, который они не могут оставить без ответа», — сказал он.​