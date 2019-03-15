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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
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Почему стала возможна атака в Новой Зеландии Это отражение общего тренда — в мире растет популярность идеологии белого превосходства
Крупнейший в истории Новой Зеландии массовый расстрел в двух мечетях унес жизни 49 человек. Эксперты отмечают рост правого экстремизма в стране и возможность ответных атак со стороны исламистов
Фото: Mark Baker / AP

Что произошло

В пятницу, 15 марта, злоумышленники совершили нападение на две мечети в Крайстчёрче — третьем по величине городе Новой Зеландии (расположен на востоке Южного острова, наибольшем из двух островов страны). Одна из подвергшихся атаке мечетей, Аль-Нур, находится в центре Крайстчёрча, другая — Линвуд — на востоке.

Около двух часов дня по новозеландскому времени неизвестные ворвались в мечети и открыли огонь из стрелкового оружия по молившимся мусульманам. При атаке на Аль-Нур был убит 41 человек, еще семеро были расстреляны возле мечети Линвуд, один скончался в больнице, сообщает газета New Zealand Herald. В мечети Аль-Нур, по данным очевидцев, во время атаки могли находиться около 300 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн охарактеризовала случившееся как террористическую атаку, отметив, что, судя по всему, она была тщательно спланирована. «Это один из самых темных дней в истории Новой Зеландии», — сказала Ардерн.

Вскоре после атак полиция задержала четырех подозреваемых — женщину и трех мужчин. Позже один из них был отпущен. В связи с терактом в Крайстчёрче в стране было объявлено о высоком уровне угрозы национальной безопасности, все новозеландские мечети временно закрыты. У полиции пока нет сведений, указывающих, что к атакам могли быть причастны другие люди, кроме трех задержанных, передает AP. Полиция не называет имена нападавших и не сообщает, как координировалась атака.

Что известно об основном нападавшем

Ответственность за преступление взял на себя один из арестованных — 28-летний австралиец Брентон Таррант, признавшийся, что прибыл в Новую Зеландию специально для подготовки к теракту, пишет New Zealand Herald. Таррант транслировал нападение на мечеть Аль-Нур в прямом эфире в Facebook,​ впоследствии эта запись была удалена, пишет портал Huffington Post. Предполагаемый террорист также публиковал фотографии оружия в своем микроблоге в Twitter, который впоследствии был заблокирован. Проведение атаки он объяснил необходимостью отомстить за «тысячи смертей, причиненных иностранными завоевателями».

Таррант также опубликован в своем микроблоге манифест, в котором выразил антииммигрантские и расистские настроения и описал свои взгляды как «этнонационалистические». Текст документа был удален из Twitter, однако ссылки на манифест все еще распространяются в соцсетях. В документе Таррант, в частности, угрожал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и мэру Лондона Садику Хану.

Использованное нападавшим оружие было покрыто надписями, в которых упоминались полководцы, сражавшиеся против мусульман, и названия битв. Об этом свидетельствует скриншот с записи трансляции, которую вел Таррант в Facebook. Изображение на своем сайте выложил телеканал ABC News.

Как следует из манифеста, нападавший родился в Австралии в семье рабочих с невысоким достатком. Он не имеет высшего образования и плохо учился в школе. Таррант рассказал, что инвестировал в криптовалюты и тратил заработанные деньги на путешествия. В поездке по миру он находился почти семь лет, пишет New Zealand Herald. Его друзья предполагают, что во время путешествий он мог стать сторонником радикальных взглядов. Члены семьи, которые проживают в районе австралийского города Графтон, шокированы случившимся и оказывают помощь полиции, сообщает Sky News.

Что один из подозреваемых является гражданином Австралии, подтвердил премьер-министр этого государства Скотт Моррисон. Он также охарактеризовал подозреваемого как «жестокого праворадикального экстремиста». Австралийские власти оказывают содействие Новой Зеландии в ходе расследования, заверил он (цитаты по AP).​ Таррант предстанет перед окружным судом Крайстчёрча в субботу утром, сообщает полиция. Два других подозреваемых заключены под стражу.

Видео: РБК

Почему теракт стал возможным

Теракт в Крайстчёрче стал самым смертоносным нападением на мечеть в странах Запада. Ранее наибольшее число людей погибло при атаке на мечеть в канадском Квебеке в январе 2017 года. При теракте, организованном 27-летним франко-канадцем Александром Биссоннеттом, погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. В феврале этого года Биссоннетт был приговорен к пожизненному заключению.

Для Новой Зеландии пятничная атака стала самым массовым убийством за последнее время​. В 1994 году в городе Данидин в собственном доме были убиты пять человек, в 1997 году шестеро были убиты в поселении Рауриму, напоминает ТАСС. Однако оба этих случая имели бытовую подоплеку. Мировые лидеры осудили нападение. «Нападение на мусульманских сограждан также является атакой на новозеландскую демократию и открытое и толерантное общество. Мы разделяем эти ценности, а также ужас новозеландцев», — говорится в телеграмме канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Кремле события в Новой Зеландии назвали чудовищными, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эксперты, опрошенные новозеландским изданием Stuff, отмечают, что законодательство об оружии в Новой Зеландии не столь строгое, как в Австралии. На руках легально находится около 1,3 млн единиц оружия, общего реестра не существует.

Крайтсчёрч давно был известен как место притяжения для сторонников идеологии белого превосходства и радикальных националистов, заявил изданию Пол Спунли, автор книги «Политика ностальгии: расизм и крайне правые в Новой Зеландии». По оценкам эксперта, рост популярности крайне правого экстремизма фиксируется в Новой Зеландии на протяжении двух последних лет, о чем свидетельствует и популярность исламофобских комментаторов.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Исходя из содержания манифеста стрелка, его действия можно описать как проявление христианского терроризма, считает профессор Университета Окленда в Новой Зеландии Дуглас Пратт. «Речь идет не просто о выражении политической позиции, а о религиозном экстремизме», — считает эксперт (цитата по Stuff).

​Теракт в Крайстчёрче в очередной раз продемонстрировал проблему межцивилизационных трений, сказал РБК руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. «Ранее конфронтации между коренными жителями западных стран и мусульманскими мигрантами происходили в Америке и Европе, теперь эта проблема докатилась до стран, которые, как казалось, находились на задворках каких-либо политических конфликтов», — отметил эксперт. В ближайшем будущем жесткость межцивилизационных противоречий будет только возрастать, считает Малашенко. В качестве факторов, которые способны спровоцировать конфликты, он назвал в том числе проблемы с ассимиляцией мусульман в западной среде и проявлением ими террористической активности. «Хотя любой теракт нельзя оправдывать, стоит констатировать, что нападение в Новой Зеландии — часть реакции на эти проблемы, которая проявляется и в ответной жестокости действий мусульман​ и в укреплении позиций ультраправых политиков в западных странах», — пояснил аналитик. ​Малашенко также допустил, что это нападение повышает вероятность терактов на Западе со стороны радикальных исламистов. «Для них произошедшее — удар, который они не могут оставить без ответа», — сказал он.​

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Теракт, Новая Зеландия, мусульмане, ультраправые, мечети, террористы ..., перестрелка
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