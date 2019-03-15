Полиция уточнила число подозреваемых в причастности к теракту в мечетях

Полиция уточнила число подозреваемых в причастности к теракту в мечетях

Полиция Новой Зеландии заявила, что по делу о стрельбе в мечетях города Крайстчерча задержаны трое человек. Об этом говорится в официальном аккаунте правоохранителей в Twitter.

Указано, что на данный момент одному мужчине предъявлены обвинения в убийстве, он должен предстать перед окружным судом завтра. Еще двое остаются под стражей. Ранее полиция сообщала о четверых задержанных.

В результате нападений на две мечети утром 15 марта в Крайстчерче погибли 49 человек, несколько десятков пострадали. Власти Новой Зеландии квалифицировали произошедшее как теракт.

Соболезнования выразил президент России Владимир Путин, заявив, что случившееся потрясает жестокостью и цинизмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала теракт ужасным злодеянием.

