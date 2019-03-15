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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Власти Новой Зеландии назвали атаку на мечети терактом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечети в Крайстчерче терактом. Об этом сообщает Reuters.

Ранее она заявила, что во время атаки на мечети погибли 40 человек, по меньшей мере 20 получили ранения.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Массовая стрельба в двух мечетях на востоке Новой Зеландии произошла утром 15 марта. По данным New Zealand Herald​, нападения в Крайстчерче устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Полиция также задержала трех мужчин и одну женщину. Кроме того, правоохранители обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных после стрельбы в мечетях.

Теги: Новая Зеландия, Теракт
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