Общество , 09:53
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Власти Новой Зеландии назвали атаку на мечети терактом
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечети в Крайстчерче терактом. Об этом сообщает Reuters.
Ранее она заявила, что во время атаки на мечети погибли 40 человек, по меньшей мере 20 получили ранения.
Массовая стрельба в двух мечетях на востоке Новой Зеландии произошла утром 15 марта. По данным New Zealand Herald, нападения в Крайстчерче устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.
Полиция также задержала трех мужчин и одну женщину. Кроме того, правоохранители обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных после стрельбы в мечетях.