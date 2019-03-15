Власти Новой Зеландии назвали атаку на мечети терактом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечети в Крайстчерче терактом. Об этом сообщает Reuters.

Ранее она заявила, что во время атаки на мечети погибли 40 человек, по меньшей мере 20 получили ранения.

Массовая стрельба в двух мечетях на востоке Новой Зеландии произошла утром 15 марта. По данным New Zealand Herald​, нападения в Крайстчерче устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Полиция также задержала трех мужчин и одну женщину. Кроме того, правоохранители обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных после стрельбы в мечетях.