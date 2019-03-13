CNN сообщил о жалобах пилотов на Boeing 737 MAX

Пилоты, которые летали на Boeing 737 MAX, жаловались на то, как самолеты ведут себя во время полета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральную базу данных.

По данным телеканала, в одной из жалоб капитан воздушного судна говорит об аномалии автопилота, из-за которой произошло кратковременное пикирование. В другом сообщении второго пилота указывается, что у самолета наклонился нос после того, как при взлете включили автопилот. После отключения автопилота полет продолжился в нормальном режиме, говорится в жалобе.

Имена сообщивших о неполадках пилотов в базе не указаны, как и названия авиакомпаний. При этом телеканал отмечает, что Boeing 737 MAX 8 в США эксплуатируют American Airlines и Southwest Airlines.

Ранее гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines, самолет которой разбился в Эфиопии, рассказал, что у пилота возникли проблемы с управлением при полете. По его словам, пилот говорил диспетчерам, что хочет вернуться в Аддис-Абебу, и не упоминал каких-либо внешних проблем.