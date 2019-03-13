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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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CNN сообщил о жалобах пилотов на Boeing 737 MAX

Пилоты, которые летали на Boeing 737 MAX, жаловались на то, как самолеты ведут себя во время полета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральную базу данных.

По данным телеканала, в одной из жалоб капитан воздушного судна говорит об аномалии автопилота, из-за которой произошло кратковременное пикирование. В другом сообщении второго пилота указывается, что у самолета наклонился нос после того, как при взлете включили автопилот. После отключения автопилота полет продолжился в нормальном режиме, говорится в жалобе.

Имена сообщивших о неполадках пилотов в базе не указаны, как и названия авиакомпаний. При этом телеканал отмечает, что Boeing 737 MAX 8 в США эксплуатируют American Airlines и Southwest Airlines.

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Ранее гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines, самолет которой разбился в Эфиопии, рассказал, что у пилота возникли проблемы с управлением при полете. По его словам, пилот говорил диспетчерам, что хочет вернуться в Аддис-Абебу, и не упоминал каких-либо внешних проблем.

Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines потерпел крушение после вылета из аэропорта столицы Эфиопии. На борту находились 157 человек, все они погибли. Другой самолет этого типа разбился в конце октября в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После авиакатастрофы в Африке страны Европы, Китай, Австралия, Малайзия и Турция запретили полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Их использование приостановили ряд авиакомпаний, в том числе единственный эксплуатант в России S7. При этом в США отказались запрещать полеты этих самолетов. Глава Boeing Деннис Муиленберг заверил американского президента Дональда Трампа в безопасности воздушных судов.

Теги: Америка, Boeing, автопилот, пикирование
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