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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Bloomberg сообщил о пересмотре авиакомпаниями заказов на Boeing 737 MAX

Авиакомпания Kenya Airways после авиакастрофы в Эфиопии планирует пересмотреть планы покупки самолетов Boeing 737 MAX и отдать предпочтение Airbus или более старой версии Boeing 737-800. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров авиаперевозчика Майкла Джозефа.

«Мы будем внимательно следить за развитием событий вокруг 737 MAX», — сказал Джозеф, отметив, что окончательное решение еще не принято. В прошлом году компания запланировала купить 10 самолетов этого типа на сумму около $1,2 млрд. Авиапарк Kenya Airways насчитывает 40 самолетов, в том числе лайнеры Boeing 787 и 737-800, отмечает агентство.

Bloomberg со ссылкой на источник также передавало, что об отказе от покупки Boeing 737 MAX думает индонезийский авиаперевозчик Lion Air. По словам источника, авиакомпания рассматривает в качестве замены самолеты семейства Airbus A320, в частности A321neo. Директор компании Дэниэл Путут говорил, что поставка четырех самолетов Boeing в текущем году приостановлена.

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Накануне полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве запретили Европа, Турция, Китай, Индонезия, Малайзия и Австралия. От эксплуатации Boeing этого типа временно отказались ряд авиакомпаний во всем мире, включая российскую S7, которая была единственным их эксплуатантом в России. При этом надзорные органы США не стали запрещать полеты этих лайнеров. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Boeing Деннисом Мюлленбургом, в ходе которого тот заверил американского лидера в безопасности этих воздушных судов.

Ситуация вокруг Boeing обострилась после падения самолета 737 MAX в Эфиопии, жертвами которого стали 157 человек. Эта катастрофа стала второй менее чем за полгода. 29 октября такой же лайнер разбился в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

Теги: Boeing, авиакомпании, самолеты
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