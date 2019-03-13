Bloomberg узнал о возобновлении PDVSA отгрузки нефти в портах Венесуэлы

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA возобновила загрузку танкеров во всех портах страны после возобновления электроснабжения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник агентства в Министерстве нефти Венесуэлы 11 марта сообщил об остановке работы на ряде предприятий PDVSA из-за отключения электричества. Консалтинговая компания Energy Aspects отмечала, что добыча нефти в стране упала до 500 тыс. барр./день. При этом показатели января достигали с 1,1 млн барр.

​

Масштабное отключение электричества произошло 7 марта почти во всех штатах Венесуэлы. Национальная корпорация по электроэнергии (CORPOELEC) назвала случившееся саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури». 12 марта министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что электроснабжение в стране почти полностью восстановили.

Президент Николас Мадуро обвинил в отключении электроснабжения «американский империализм», а объявивший себя временным лидером Хуан Гуаидо заявил о «неэффективности узурпатора». При этом Родригес сообщал, что причиной стала кибератака на автоматическую систему контроля ГЭС.